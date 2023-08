Sette pedoni investiti a New York, ci sono anche due italiani

Sette persone sono state investite sulle strisce pedonali a Manhattan, New York. Tra loro ci sono due italiani. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:55 a West 36th Street e 6th Avenue. L’autista ha continuato a guidare fino al Queens-Midtown Tunnel. Cinque pedoni sono stati portati d’urgenza al Bellevue Hospital, con almeno una persona in condizioni critiche.

I due italiani feriti sono i coniugi Matteo Maj (51 anni, graphic designer) e Giulia Gardani (34 anni, istruttrice federale di tennis) di Piacenza. I due, riporta lavocedinewyork, si trovavano a New York come ultima tappa di un viaggio americano che li aveva portati prima a Chicago e poi a Boston. Sarebbero dovuti tornare oggi in Italia. Maj è stato da poco operato per un trauma facciale e oggi pomeriggio finirà ancora sotto i ferri per un intervento a tibia e perone, mentre Gardani, arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, ha subito un lungo intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali.

La polizia ha fatto sapere che la donna, una 29enne, non si è fermata dopo aver colpito i pedoni ed è stata successivamente arrestata nel Queens dopo essere stata coinvolta in un incidente con tre auto sulla Long Island Expressway all’altezza della Clearview Expressway.