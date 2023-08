Taranto, 14enne cade da giostra al luna park: “Sosteniamo la famiglia”

“Abbiamo deciso di aprire una raccolta fondi per sostenere Daniela e la sua famiglia in questo periodo difficile nel quale non riuscirà a tornare a lavoro per stare vicino alla piccola Crystal”. A scriverlo sono i colleghi e le colleghe di Daniela, la mamma di Crystal, la ragazzina di 14 anni che, pochi giorni fa, ha avuto un incidente mentre era su una giostra nel Tarantino, durante le vacanze estive.

La campagna, lanciata su GoFundMe, ha come obiettivo quello di supportare i genitori della ragazza, in particolare la mamma che, in questo periodo difficile in cui la piccola dovrà restare ricoverata in ospedale per le cure, non potrà tornare al lavoro a Ferrara, luogo di cui sono originari. La ragazzina è rimasta vittima di un incidente mentre si trovava al luna park di San Pietro in Bevagna. Secondo quanto emerso è stata prima sbalzata in aria mentre era su una giostra in movimento per poi cadere a terra, dove ha perso i sensi. La piccola ha riportato un trauma cranico commotivo oltre a un trauma toracico e un trauma facciale, ragion per cui ora dovrà sottoporsi alle cure. “Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/5ft6/un-aiuto-per-daniela-e-la-sua-crystal” – concludono i colleghi e le colleghe della mamma.