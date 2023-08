Bari, cenano in un locale e vanno via senza pagare il conto

Cenano in un locale e vanno via senza pagare il conto. È accaduto a Bari, in particolare in un pub situato in via Salvemini. A denunciare l’accaduto è proprio il gestore del locale che con un post sui social ha voluto raccontare l’episodio evidenziando anche la possibilità di un azione legale, qualora nessuno torni a saldare il conto.

“Novella del giorno – si legge nel post – una coppia distinta, un uomo e una donna sui 60 ben vestiti hanno cenato e bevuto in uno dei miei locali in via Salvemini. Dopo aver cenato ed essersi intrattenuti hanno abbandonato il tavolo mentre le mie collaboratrici erano intente a sparecchiare altri tavoli senza saldare il conto di 68,50 euro. Ultimamente se ne sentono tante di storie così e non soltanto di giovanissimi, ma anche di gente adulta. Sono indignato come ristoratore, ma soprattutto come barese. Riserveremo un’azione legale in caso in cui non si ritorni a saldare il conto nei prossimi giorni” – conclude.

Foto Facebook Gintoneria Bari