Bari, mancano i mezzi: turisti a piedi da aeroporto e porto

Turisti a piedi dall’aeroporto e dal porto a causa della mancanza di mezzi pubblici e privati. Negli ultimi giorni si sono registrati diversi disagi, come denunciato anche sui social. A segnalare questa problematica non sono solo i turisti, ma anche i proprietari di diversi B&B cittadini che hanno raccontato di episodi in cui, alcuni dei loro clienti, hanno tentato di raggiungere a piedi anche il centro di Bari.

Non si tratta di un caso isolato, già in passato, alcuni residenti del Municipio 5, avevano segnalato la presenza di moltissimi turisti che, con zaino in spalle, o trolley alla mano, percorrevano a qualsiasi ora la strada che dall’aeroporto collega il centro del quartiere con l’obiettivo di raggiungere le fermate del bus, ma anche i propri hotel o B&B di riferimento. Per alcuni turisti, intervistati da Borderline24, si trattava di una soluzione anche “più semplice” in quanto, nonostante il percorso a piedi, effettuato su una strada non del tutto in sicurezza in quanto poco illuminata e priva di percorsi ad hoc per i pedoni, “permetteva di ottimizzare i tempi” per via delle lunghe attese relative ai mezzi di trasporto.

Un problema che però, ad oggi, non sembra arginato, al contrario. In zona, secondo quanto segnalato, sono moltissimi i gestori dei B&B che, per evitare che i propri clienti percorrano quel tratto, effettuano servizio taxi a tutte le ore, soprattutto a notte fonda, quando i mezzi di trasporto pubblici (bus e treni) non sono attivi. Un disagio che oltre a presentarsi nei casi “eccezionali”, ovvero quando si accumulano ritardi, resta tale anche nelle giornate di normale amministrazione, ma non solo. Turisti, con zaino in spalla e trolley alla mano sono stati avvistati anche sulla strada che porta al centro del quartiere San Paolo, sulla lama Balice. Secondo alcuni si tratta di casi “disperati” per le lunghe attese, come ad esempio quelle relative ai taxi (qui la denuncia).

Le problematiche non riguardano solo il centro del capoluogo pugliese. A detta di alcuni residenti in fase di preparazione per un viaggio “raggiungere l’aeroporto da Palese stesso non è facile”. Per arrivare all’aeroporto, situato nello stesso quartiere, ha evidenziato una residente in procinto di partire “devo prendere il treno, andare a Bari e poi da Bari prendere la metropolitana per arrivare in aeroporto, un giro assurdo, considerando che si tratta di Palese per Palese” – ha evidenziato.

Da Palese, attualmente, le linee del bus che fermano in aeroporto sono quella del 16 (che però fa tappa a Macchie, dunque non si addentra nel centro di Palese) e il 33 che, però, per molti, non è “un mezzo sicuro”, non solo per i ritardi, ma anche per questioni relative all’utenza che, evidenzia una cittadina “rendono il mezzo pericoloso, meglio andare a piedi” – conclude. I servizi pubblici, inoltre, dopo le 23, non effettuano fermate, ragion per cui, se un volo dovesse tardare oltre quell’orario, alcuni potrebbero restare a terra. Il 33, va evidenziato, al contrario del 16, fa tappa anche a Palese centro, Santo Spirito, San Pio, Catino e San Paolo, coprendo dunque un bacino di utenza più ampio.