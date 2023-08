Tra le valige spunta anche un’anguria. Accade a Bari, in particolare all’aeroporto dove, poche ore fa, dei turisti, hanno provato ad imbarcare un’anguria di Brindisi, in aereo. Dopo severi controlli l’anguria è stata imbarcata in stiva. “Capisco che vogliate portare un po’ di Puglia a casa al rientro delle vacanze – commenta un cittadino – ma non staremo esagerando?” – conclude allegando la foto.