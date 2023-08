Fervono preparativi per la Fiera: “Ma è in stato di degrado”

Mentre fervono i preparativi per la Fiera del Levante che si terrà a Bari dal 9 al 17 settembre, Confartigianato rileva lo stato di totale abbandono in cui versa la zona monumentale della Fiera.

“Denunciamo ormai da tempo lo stato di degrado in cui si è lasciata scivolare la zona più prestigiosa della fiera, quella monumentale, con padiglioni pericolanti, vegetazione non curata, cumuli di rifiuti, strade e arredi molto più che ammalorati; da ultimo in occasione del Consiglio che ha eletto la nuova presidente della CCIAA di Bari, perché nella casa delle imprese si affronti collegialmente un tema che riguarda l’economia del nostro territorio. Assistiamo a un decadimento progressivo che, anziché essere affrontato di petto, ha indotto gli organizzatori a precludere l’accesso alla zona, escludendola dai percorsi fruibili dai visitatori in occasione della prossima campionaria di settembre”.

Così il presidente dell’Upsa Confartigianato Francesco Sgherza, che prosegue “Ci troviamo di fronte alla creazione di un ‘ghetto’. Ad eccezione dei padiglioni della Regione Puglia e del Comune di Bari, inglobati nell’aria allestita per i visitatori della campionaria, tutta la restante zona a ridosso della fontana Monumentale risulta difatti preclusa. Confartigianato crede nella Fiera e non solo a parole: lo ha dimostrato coi fatti, accollandosi ormai da anni l’onere di gestire il proprio padiglione permanente, apprezzatissima tappa anche per i visitatori della campionaria. Ed ecco il paradosso: nonostante le segnalazioni e le denunce, non si è pensato di riqualificare, mettere in sicurezza e riconoscere l’impegno di coloro che hanno inteso dare il proprio apporto per la rinascita di un polo economico fondamentale per la città e il territorio, a costo di ingenti investimenti. Tutt’altro: è stato più semplice innalzare una barricata. Alla luce degli ultimi accadimenti, non possiamo tollerare oltre questa gestione deplorevole e chiederemo a chi ne è responsabile di risponderne”.

Come ogni anno, in occasione della campionaria, Confartigianato ha organizzato una mostra mercato con i manufatti artistici di grandi maestri artigiani e ha pianificato la consueta Giornata dell’Artigianato: l’assemblea regionale a cui partecipano personalità di rilievo nel panorama politico, economico e sociale del nostro Paese.

“Peccato che i visitatori della Fiera non potranno superare la barricata per visitare la mostra. Al netto di improbabili operazioni di risistemazione dell’ultimo minuto, tanto a loro quanto ai nostri ospiti non sfuggirà quanto una così evidente mala gestio possa essere lesiva per i cittadini, per gli operatori economici e per un intero territorio”, conclude Sgherza.