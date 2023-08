Mobilità, a Parigi stop ai monopattini elettrici: saranno vietati

Parigi è pronta a dare l’addio definitivo ai monopattini elettrici. È in corso infatti la rimozione di 15mila monopattini presenti in città. Sarà la prima capitale europea a vietarli completamente a partire dal 1° settembre. Si tratta di una decisione, arrivata in seguito al risultato del referendum cittadino tenutosi lo scorso 2 aprile in cui quasi il 90% degli elettori ha votato a favore del divieto, che cambierà drasticamente le abitudini dei lavoratori.

I tre principali operatori di monopattini, Dott, Lime e Tier Mobility, avranno tempo fino al 31 agosto per liberare completamente la città dei monopattini elettrici, che verranno poi trasferiti in altre città europee, tra cui Bordeaux, Lille, Berlino, Londra, Tel Aviv, Copenaghen e il Belgio. I monopattini elettrici, accessibili tramite app sugli smartphone, sono stati introdotti a Parigi nel 2018. Nel 2020, il municipio aveva cercato di regolamentarne l’uso limitando il numero di operatori autorizzati a tre. Il Comune di Parigi aveva addirittura incoraggiato gli elettori a mettere fine a questo servizio, citando un aumento del 189% negli incidenti dal 2019.

Foto repertorio