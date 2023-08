Notte della Taranta a Melpignano, attivati bus e treni straordinari

Fervono i preparativi per l’atteso appuntamento annuale con il concertone della Notte della Taranta dove sono previste moltissime presenze. Per fare in modo che tutti raggiungano Melpignano, luogo in cui si terrà il concerto, è stata rinnovata la collaborazione tra Ferrovie del Sud Est e La Notte della Taranta. Anche quest’anno la società del Polo Passeggeri del Gruppo FS è vettore ufficiale di uno degli eventi più apprezzati nel panorama musicale internazionale e locale. Per il Concertone finale, in programma sabato 26 agosto, a Melpignano, in provincia di Lecce, Ferrovie del Sud Est, d’intesa con la Regione Puglia, committente del servizio, mette a disposizione 9500 posti a bordo di treni e bus per raggiungere comodamente il luogo dell’evento.

Sono 56 le corse straordinarie in bus da San Foca, Torre dell’Orso, Laghi Alimini, Gallipoli, Alezio, Parabita, Collepasso, Alliste, Otranto, Poggiardo, Tricase, per un totale di 1500 posti offerti. Potenziata anche l’offerta ferroviaria con 17 treni straordinari sulla linea Lecce – Melpignano – Maglie, dalle 19.00 alle 5.00 del mattino seguente, per i circa 5 mila viaggiatori attesi e 14 treni aggiuntivi sulla linea Gallipoli – Zollino – Melpignano – Maglie, dalle 18.00 alle 4.00 del giorno dopo, per circa 3 mila passeggeri. Il personale di assistenza sarà presente nelle principali località di partenza e nella stazione di Melpignano per fornire informazioni e supporto ai viaggiatori.