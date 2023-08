Taranto, tenta la fuga sui tetti con mezzo chilo di droga: arrestato

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con quest’accusa un ragazzo di 29 anni è stato arrestato ieri sera a Taranto, in particolare nel rione Tamburi. L’uomo, secondo quanto emerso, nel tentativo di sottrarsi al controllo dei carabinieri ha tentato la fuga prima all’interno, poi sui tetti di una palazzina del quartiere, disfacendosi, nel frattempo, di mezzo chilo di cocaina. Notati gli spostamenti dell’uomo, i Carabinieri, hanno rinvenuto il panetto e lo hanno fermato. Nel corso dei controlli è stato denunciato anche un 27enne tarantino, attualmente agli arresti domiciliari per un precedente reato, in quanto presunto complice del crimine.

Foto repertorio