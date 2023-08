Ambasciatrice cubana a Bari: “Colpita dalla bellezza della città”

L’ambasciatrice di Cuba a Roma Mirta Granda Averhoff invitata da Natalino Fiore, presidente dell’associazione CubAqui Bari e delegato del consolato di Cuba in Pugli,a ha trascorso una giornata a Bari.

A farle da cicerone Lorenzo Leonetti. “È stato un grande onore – dice il presidente del municipio I – raccontare alla delegazione diplomatica della Repubblica di Cuba, guidata dall’ambasciatrice, le storie che ho imparato in questi anni frequentando i residenti del quartiere San Nicola, ho descritto i luoghi simbolici del quartiere ma soprattutto ho raccontato chi sono veramente i baresi, una comunità che ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione, la propria virtù.

La comunità cubana, ben integrata nella nostra città in particolar modo nel quartiere Madonnella – continua Leonetti – conferma un legame consolidato basato su importanti relazioni ed è bello vedere che pure loro si fanno promotori di Bari nei confronti dei propri connazionali. L’ambasciatrice dichiara di essere rimasta colpita da quanto sia bella Bari, apprezzandone le tante caratteristiche che uniscono le due comunità non solo come città ma soprattutto come cultura. Mi ha garantito che sicuramente tornerà a trovarci”.