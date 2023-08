Auto “cannibalizzata” da Bari a Giovinazzo: “Troppi furti”

Ecco in che condizioni è stata ritrovata una Mercedes, rubata a Bari. “Ecco la Mercedes ritrovata a Giovinazzo in campagna dalla polizia locale, rubata avantieri da via Napoli a Santo Spirito – denuncia un cittadino al sindaco – ma mi chiedevo: come è stata portata lì quell’auto? Dove è stata smontata? E’ evidente che serviva tutto il lato sinistro… È possibile verificare dalla Mercedes richieste di pezzi di ricambio sul territorio di Bari?” L’appello è rivolto anche al presidente della Regione, Michele Emiliano, e al senatore Filippo Melchiorre: “Troppi furti d’auto, fate qualcosa”.