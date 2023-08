Bari calcio, Mignani: “Le mie esigenze sono quelle della società”

Dopo aver strappato un punto prezioso al Palermo in doppia inferiorità numerica, i biancorossi sono proiettati verso il prossimo impegno di campionato. Sabato 26 agosto alle ore 20.30, i galletti scenderanno in campo allo stadio “Giovanni Zini” per affrontare la Cremonese di mister Ballardini.

Il tecnico dei galletti, Michele Mignani, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match: “Abbiamo perso due giocatori importanti per infortunio come Menèz e Diaw, quindi dobbiamo trovare soluzioni alternative. Nelle difficoltà deve venire fuori la forza della squadra com’è capitato anche lo scorso anno. C’è da dire che il mercato è ancora aperto e mancano dei giorni alla partita. Per adesso contiamo su chi abbiamo. Le mie esigenze sul mercato sono quelle della società. Sicuramente l’infortunio di Menèz ci ha complicato le cose. Crediamo che in attacco almeno altri due calciatori possano entrare. Per quanto concerne il terzino sinistro, dovrebbe arrivare a breve.”

L’allenatore biancorosso si è poi soffermato sui singoli: “Edjouma è un calciatore che ha bisogno d’entrare nel nostro contesto. Ha difficoltà nella comprensione della lingua e nel capire le mie richieste tattiche, ma è un calciatore disponibile e che si applica. Circa il ruolo, può fare la mezzala o giocare sulla trequarti e, probabilmente, anche da punta. Al momento, è più pronto per giocare avanti che a centrocampo.”

“Koutsoupias è un ragazzo che abbiamo seguito e ci ha colpiti per la sua duttilità e freschezza. E’ in Italia da tempo ed è sicuramente più avanti rispetto a Edjouma: potrebbe partire dall’inizio.”

“Benali ha fatto la B da protagonista. E’ un giocatore affermato e molto duttile. Si è presentato in ritiro in condizioni perfette. Può giocare con Maiello in un centrocampo a quattro, ma sa fare anche la mezzala.”

“Sibilli ha fatto bene nelle ultime 3 stagioni a Pisa. Gli manca poco per il salto do qualità e per essere ancora più determinante in termini di gol e assist. E’ nel pieno della sua carriera e ha margini di miglioramento.”