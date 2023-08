Bari, dopo 60 anni chiude il panificio Amoruso

Chiude dopo 60 anni il panificio di Vincenzo Amoruso ad angolo con via Brigata Regina a Bari. Un punto di riferimento per il quartiere, un’attività storica che ha dovuto abbassare la saracinesca. I titolari l’hanno messa in vendita. “Un altro pezzo di storia del nostro quartiere che va via – scrive Simone Cellamare su Facebook – centinaia di ruote di focaccia, la signora robusta che non ti dava mai il sacchetto di plastica, le storiche signorine sul bancone sempre in ordine, l’andirivieni dal forno con la finestra nel portone”. Insomma una istituzione per tanti che sono cresciuti nel quartiere Libertà.