Bari, le scuole si preparano alla riapertura: lavori in corso

“Mentre i nostri ragazzi si godono le ultime settimane di vacanze noi stiamo lavorando per accoglierli al meglio al rientro a scuola”. Così il sindaco Antonio Decaro illustrando gli interventi in corso nelle scuole. In questi giorni gli operai della Multiservizi e delle aziende incaricate si sono dedicati alle pitturazioni di aule e ambienti comuni, palestre, auditorium, mense in diverse scuole e asili cittadini in tutti i quartieri.

Tra gli interventi in fase di esecuzione ci sono l’ampliamento degli spazi dell’asilo nido Costa a san Girolamo, la messa in sicurezza delle facciate e la riqualificazione dell’intera pavimentazione della scuola Duse, la realizzazione dei nuovi laboratori alla scuola Don Mario D’Alessio e il consolidamento strutturale dell’asilo Torricella. Stiamo finalmente completando la palestra della scuola Cirielli al San Paolo ( i cui lavori sono iniziati nel 2019 e dovevano concludersi entro pochi mesi) e mettendo in sicurezza le recinzioni dei plessi della scuola media e di quella elementare.

Sono terminate le lavorazioni nelle biblioteche delle scuole Lombardi e Marconi e già a luglio abbiamo terminato i lavoro all’asilo nido Don Milani per l’avvio del primo anno della nuova struttura per l’infanzia nel quartiere San Paolo. I lavori sono ancora in corso alla scuola Lascito Ranieri a Japigia, alla San Filippo Neri e nelle palestre degli istituti Gandhi e De Amicis. “L’elenco è ancora lungo, ci sono con tanti lavori in programma fino ai primi giorni di Settembre con l’obiettivo di accogliere bambini e famiglie in ambienti sicuri, belli e confortevoli per un nuovo anno scolastico insieme”, conclude il primo cittadino.