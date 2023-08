Pulizia straordinaria del porto di Santo Spirito: rimosse vecchie reti

Questa mattina all’alba l’Amiu ha operato nella zona del porto di Santo Spirito effettuando una pulizia straordinaria. L’attività più massiva è stata fatta in una determinata area dove sono state rimosse vecchie reti da tempo inutilizzate. Sono stati portati e aggiunti a quelli esistenti anche dei trespoli per conferire piccoli rifiuti. “Stiamo operando in questa zona – ha dichiarato il presidente Paolo Pate – per conferire maggiore decoro ad una zona già di per sé bella e per renderla ancora più attrattiva”.

L’operazione è stata condotta con la collaborazione dell’associazione Marinai di Santo Spirito.

“È stato un intervento complicato e, allo stesso tempo, storico quello compiuto oggi sul molo di Santo Spirito – ha dichiarato il presidente del Municipio V Vincenzo Brandi -. È stata portata a termine una complessa operazione di rimozione di grandi quantità di rifiuti di ogni tipo, a fronte di una richiesta del Municipio a sua volta sollecitato dall’associazione Marinai di Santo Spirito, che ringrazio per l’operativa collaborazione ricevuta sin dalle prime ore dall’alba. Per questo ringrazio tutta la struttura di Amiu Puglia, a partire dal presidente Pate e dal manager dell’azienda Scelsi sino ai responsabili Iacopelli, Romito e agli operatori impegnati nelle azioni di pulizia e rimozione”.

“Oggi sono finalmente stati effettuati diversi interventi di pulizia sul molo di Levante, nel porticciolo di Santo Spirito – ha concluso il presidente dell’associazione Marinai di Santo Spirito Pino Picciotti -. Non è stato semplice in quanto abbiamo trovato un’infinità di rifiuti abbandonati e diversi materiali, ma le operazioni odierne hanno restituito dignità al nostro porto. Siamo molto soddisfatti del risultato: abbiamo anche chiesto a tutti i marinai di vigilare affinché non si verifichino più situazioni del genere. Desidero ringraziare l’Amiu e il suo presidente e Vincenzo Brandi, che hanno portato a termine un’azione di pulizia massiccia”.