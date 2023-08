Scontro tra due auto sulla Putignano-Conversano: 4 feriti

Quattro feriti, di cui due in codice giallo. Questo il bilancio di un incidente che è avvenuto questa notte sulla provinciale Conversano Putignano. A scontrarsi due auto, per cause in corso di accertamento. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Indagano i carabinieri .(foto vivilastrada)

