Trovato senza vita sub alle Tremiti: era incagliato fra gli scogli

E’ stato trovato e recuperato questa mattina tra le rocce dell’isola di Capraia, alle Isole Tremiti, il corpo senza vita di un sub 54enne di Termoli, di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio, dopo dopo una immersione nelle acque del comune del Parco Nazionale del Gargano.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, un sub con esperienza, è di Termoli, in provincia di Campobasso: si era immerso insieme a un amico che una volta riemerso, non vedendolo, ha subito dato l’allarme. Le ricerche da parte delle capitanerie di porto di Termoli e Tremiti, sono andate avanti anche nel corso della notte.

