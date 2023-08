A Giovinazzo arrivano le Frecce Tricolori: tutte le info

Un fine settimane pieno di iniziative quello che si apre a Giovinazzo in attesa del grande show di domenica delle Frecce Tricolori. I festeggiamenti in occasione del centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare Italiana si apriranno stasera con il Concerto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese sul piazzale Aeronautica Militare. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domani pomeriggio, 26 agosto, alle ore 15.30, in largo Fedele Marrano, si terrà la cerimonia di deposizione di una corona di fiori in onore dei Caduti dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare ed in memoria delle vittime di Monte Serra, tragedia in cui persero la vita 6 ufficiali dell’Aeronautica Militare e 38 allievi della Marina Militare tra cui il giovinazzese Fedele Marrano. A seguire è prevista la sessione di prove dell’Air Show.

Ma sarà domenica la giornata clou con il sorvolo delle Frecce Tricolori su Giovinazzo previsto per le 16.45. La giornata si concluderà con i saluti e lo scambio di doni istituzionali alla Vedetta sul Mediterraneo alla presenza di tutte le Forze Armate.

Inoltre, sabato e domenica, a partire dalle ore 18.00, piazza Vittorio Emanuele II ospiterà il Villaggio Azzurro, una mostra di modellini in scala a cura dell’Associazione Arma Aeronautica, un’area espositiva con stand informativi dell’Aeronautica Militare, un simulatore di volo e una fedele riproduzione del velivolo MB339 (Mock-up).

Lunedì 28 agosto, a conclusione della manifestazione, l’Amministrazione comunale insieme con una rappresentanza dell’Aeronautica Militare e della Pattuglia Acrobatica, farà visita ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII per omaggiarli con un ricordo dell’evento e donare loro un sorriso.

“Siamo onorati di poter celebrare il centesimo anniversario dell’Aeronautica Militare qui a Giovinazzo potendo ammirare lo straordinario spettacolo delle Frecce Tricolori”- dichiara il sindaco, Michele Sollecito- “ Direi che questa iniziativa corona un’estate molto significativa per la nostra città: Giovinazzo ancora una volta ospita nel migliore dei modi un evento di rilievo nazionale”

“ Essere scelti tra i 257 comuni della Puglia, nonché tra i pochi in Italia, per festeggiare i cento anni dell’Aeronautica Militare non è cosa da poco”- spiega il vicesindaco, Gaetano Depalo- “ Questo è un onore ed un privilegio a suggello di un attività di promozione della città avviata già da anni e che continua ancora oggi. E’ superfluo evidenziare la ricaduta in termini di immagine per il nostro territorio che , in questo weekend, sicuramente incrementerà notevolmente le presenze di ospiti e turisti. Se dovessi fare un esempio semplice e pratico, 40.000 persone che spendono due euro significa aver portato un saldo economico positivo rispetto a risorse pubbliche che vengono investite soprattutto per garantire la sicurezza e la tutela pubblica. Questo modo di operare, nonché di rispettare le regole, dovrebbe rappresentare la normalità per tutte quelle manifestazioni che si svolgono sul nostro territorio e che vantano numeri che superano le cinquemila unità. Godiamoci questo momento che entra di diritto nella storia di questa città e ringrazio, sin da ora, tutti coloro che permetteranno un sereno svolgimento dei festeggiamenti, tutti quegli uomini e quelle donne impegnati ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti noi”.

INDICAZIONI PER LO SPETTACOLO DELLE FRECCE TRICOLORI

Per assistere all’Air Show si consiglia di raggiungere la zona interessata dall’evento esclusivamente a piedi in tempo utile per trovare una consona sistemazione. Per coloro che verranno da fuori Giovinazzo, si consiglia di prendere l’uscita Cala Olidda della S.S. 16 e di raggiungere le aree a parcheggio indicate con apposita segnaletica. Gli spazi per diversamente abili sono posizionati sul parcheggio laterale del supermercato Famila adiacente Via Molfetta.

Sono previste corse straordinarie sulla linea Bari-Foggia di Trenitalia per raggiungere in treno Giovinazzo.

Nel fine settimana è previsto cielo sereno e temperature sino ai 34°; per cui si raccomanda di fare attenzione alle prescrizioni a tutela della salute, prediligendo l’utilizzo di abiti leggeri, cappelli, protezione solare e idratandosi al meglio. Si ricorda che è vietato l’utilizzo di droni. Si raccomanda di evitare di affollare i balconi privati così da non sovraccaricare la struttura degli stessi.

Si ricorda che non è ammessa la somministrazione e/o vendita e consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro o in lattine di alluminio sin dalle ore 12:00 del giorno 27.08.2023, e che i lungomari saranno chiusi alle auto dal mattino prestissimo su indicazioni della Prefettura.

Non sarà possibile lasciare veicoli in sosta sui lungomari pena la rimozione del mezzo; sarà possibile accedere sino alle ore 10:00 ai lidi con la raccomandazione di sistemare l’auto nelle aree a parcheggio esclusive e pertinenziali.

Il deflusso da queste aree sarà consentito sino alle ore 13:30 e non oltre. Si raccomanda l’uso dell’area mercatale – Piazzale Salvo D’Acquisto a supporto della balneazione e per raggiungere la spiaggia al mattino.