Bari, il degrado del mercato di corso Mazzini: “Vergogna”

Viali sporchi, erbacce ovunque, pavimentazione divelta. Questa la condizione in cui versa il mercato di corso Mazzini. La denuncia è del coordinatore del Libertà per Fratelli d’Italia, Luca Bratta. “Il 4 Gennaio 2023 ho denunciato le condizioni igienico sanitarie e strutturali del mercato coperto di corso Mazzini, in seguito ho continuato con i diversi sopralluoghi nei vari mercati coperti rionali – spiega – Sono tornato dopo 8 mesi nel mercato di corso Mazzini e la situazione non è cambiata per niente anzi è peggiorata I mercati della nostra città ormai da anni, vengono gestiti direttamente dall’amministrazione comunale riducendoli a contenitori fatiscenti e insicuri; insomma una gestione fallimentare. Perché gli amministratori della nostra città non utilizzano queste location per selfie e apparizioni televisive?”.