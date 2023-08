Bari Piano Festival, gli ultimi appuntamenti in programma

In via di conclusione il Bari Piano Festival. Domani, sabato 26 agosto, a Santa Chiara (ore 19.00) concerto-conversazione con Carlo Boccadoro e Emanuele Arciuli: lo stato della nuova musica (programma: Giorgio Colombo Taccani, Stille; Orazio Sciortino, Lied Ohne Ende; Mauro Montalbetti, Nowhere; Filippo Del Corno, As you like it (Prima esecuzione assoluta); Carlo Galante, Acqua di Luna (Prima esecuzione assoluta). A seguire (ore 21.00) ci sarà il concerto di Gile Bae (programma: Johann Sebastian Bach, Toccata in mi minore BWV 914 e Toccata in do minore BWV 911; Robert Schumann, Humoreske op.20 e Sergej Prokofiev, Sonata op.28 n.3), con introduzione a cura di Lorenzo Mattei.

Lunedì 28 agosto, sul Sagrato Basilica di San Nicola (ore 21.00), Roger Muraro in concerto eseguirà musiche di Liszt Ravel Falla (programma: Franz Liszt – dalle Années de pèlerinage – Italie – 1re année Sposalizio, Sonetto 47 del Petrarca, Sonetto 104 del Petrarca, Sonetto 123 del Petrarca, Après une lecture du Dante (Fantasia quasi Sonata); Maurice Ravel – da Miroirs: Noctuelles, Oiseaux tristes e Alborada del gracioso; Manuel de Falla, Fantasia Betica).

Il Bari Piano Festival si concluderà martedì 29 agosto, a Torre Quetta (ore 19.00) con il consueto appuntamento del concerto al tramonto. Ad esibirsi ci sarà il pianista jazz Baptiste Trotignon, introdotto da Alceste Ayroldi, e, a seguire, il live set con il duo di techno sperimentale Crossing Avenue.

Tutti gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero. (foto facebook Decaro)