Ciclovie turistiche cancellate dal Pnrr: “Il Governo ci ripensi”

“La decisione del governo di cancellare le ciclovie turistiche dai progetti finanziati con i fondi del Pnrr merita un’attenta riflessione che ci auguriamo possa condurre ad un ripensamento”. A parlare è il consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.

“Per la Puglia parliamo di un percorso previsto sulla linea Adriatica fino a Manfredonia e dalla Basilicata fino a Leuca per quel che riguarda la rete dell’Acquedotto Pugliese – continua – Progetti che ben avrebbero concorso ad arricchire la nostra offerta turistica, oltre a rappresentare un segmento fondamentale della strategia sulla mobilità sostenibile. Per questo non comprendiamo la decisione di cancellare con un colpo di spugna un intervento che avrebbe dato lustro e qualità all’infrastrutturazione del nostro territorio. Nel frattempo, cresce il trend dei turisti che percorrono in bicicletta le località visitate e che vorrebbero farlo anche nella nostra Puglia. Ci auguriamo, quindi, che la saggezza che contraddistingue l’operato del governo inviti ad un passo indietro, reinserendo le ciclovie nei progetti da finanziare”.