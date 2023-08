Deloitte sbarca a Bari: da lunedì al via i lavori in Fiera

Deloitte, la multinazionale specializzata in servizi di consulenza, sbarca a Bari. Da lunedì 28 agosto inizieranno i lavori per la nuova sede nella Fiera del Levante, precisamente nei padiglioni 3, 4, in parte della hall dell’ingresso monumentale e nel parcheggio interno, per uno spazio complessivo di 8mila metri quadri con almeno 800 postazioni lavorative. Uno spazio che fino al 2020 ha ospitato Eataly e che da allora è rimasto abbandonato. Il Comune ha dato l’ok all’avvio dei lavori, a partire da lunedì 28 agosto per concludersi, secondo cronoprogramma, il 31 marzo del 2024. La multinazionale ha iniziato anche con le assunzioni: da giugno 2022 al 31 maggio 2023 sono state più di 450 le persone assunte.

Per quanto riguarda l’offerta economica, l’azienda ha proposto di non pagare il canone di locazione per i primi quattro mesi perché si occuperà dei lavori di riqualificazione dell’immobile. A partire dal quinto mese il canone sarà di 250mila euro per il primo anno, di 350mila euro il secondo anno e di 380mila euro dal terzo al nono anno. Con possibilità di rinnovo. L’investimento complessivo tra lavori e personale è stato di circa 10 milioni di euro.