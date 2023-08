Lo spettacolo delle Frecce Tricolori nel cielo di Bari

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori, anche se per un sorvolo, ha appassionato i baresi. L’evento è stato promosso nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare. La pattuglia acrobatica nazionale “Frecce Tricolori” (P.A.N.) sta effettuando una serie di sorvoli sui capoluoghi di ciascuna regione italiana. “Il senso di questo passaggio è di abbracciare i cittadini e di ringraziarli per il supporto e la vicinanza alla forza armata. In questi 100 anni in cui la terra di Puglia è stata sempre presente – spiega il generale di Brigata aerea Edi Turco, capo di Stato Maggiore del comando scuole Aeronautica militare, III Regione Aerea – le Frecce Tricolori hanno un grande valore di unità nazionale: momento bello per i cittadini”.

I sorvoli, visibili da ogni parte della città, sono legati dal filo conduttore dell’iniziativa “A.M. ringrazia l’Italia”, che vuole essere un modo per celebrare, insieme a tutti i cittadini, i cento anni di storia della Forza Armata, nata ufficialmente il 28 marzo 1923. “La tappa di questo viaggio è stata un’occasione per tornare a disegnare il Tricolore nel cielo del capoluogo e salutare simbolicamente tutta la popolazione della Puglia per il legame storico con l’Aeronautica Militare”, spiegano dall’Aeronautica.

I sorvoli anticipano l’Air Show delle Frecce Tricolori nell’unica tappa pugliese prevista dal calendario ufficiale della P.A.N., che si terrà nel pomeriggio di domenica 27 agosto sul lungomare di Giovinazzo, alle 16.30.