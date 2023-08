Tornano i set a Bari, da settembre si gira Lolita Lobosco

La città di Bari torna ad ospitare il set di Lolita Lobosco, la fortunata serie televisiva ambientata a Bari e giunta alla terza stagione. Le riprese inizieranno tra metà settembre e ottobre e per l’occasione l’Oz Film cerca nuove comparse tutte rigorosamente residenti in Puglia.

In particolare si cercano:

– Uomini e donne, 18/70 anni, di varie etnie

– Bambini e bambine, 6/12 anni, di varie etnie

Si cercano anche:

– gruppi musicali (pop, rock e musica classica)

– donne, 18/35 anni, modelle e/o esperte runner

– uomini, 18/35 anni, modelli e/o esperti runner

– uomini e donne di origine africana, 20/60 anni

– coppia di gemelli, 2/4 mesi, maschietto e femminuccia

Per partecipare ai casting basta inviare la candidatura alla mail figurazioni@ozfilm.it

Nel testo della mail specificare:

– Nome e Cognome

– Luogo e data di nascita

– Città di residenza

– Numero di cellulare

– Altezza

– Taglie

Per i minori sono obbligatori i recapiti dei genitori.

Allegare alla mail:

– 2 foto, PRIMO PIANO e FIGURA INTERA. Per le band musicali inviare anche foto con gli strumenti.

Le foto devono essere attuali e naturali (no selfie, no ritocchi, no occhiali da sole, no foto di gruppo).