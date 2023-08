Trump arrestato e poi rilasciato su cauzione: la foto diventa virale

Arrestato per solo 20 minuti Donald Trump, con rilascio immediato su cauzione, per aver tentato insieme ad altri 18 alleati di ribaltare il voto in Georgia nel 2020. La foto è stata diffusa dallo stesso Trump su “X” (l’ex Twitter). Per l’ex presidente è la quarta volta quest’anno che deve recarsi in un carcere, essere schedato con il numero di matricola carceraria P01135809 e poi rilasciato sotto cauzione. E per seguire la prassi riservata a tutti i criminali comuni, anche a Trump è stata scattata una foto segnaletica. Si tratta di un momento storico: non era mai successo ad un ex presidente degli Stati Uniti.

Trump è accusato di aver tentato di ribaltare la sconfitta alle elezioni generali del 2020 in Georgia. L’indagine del procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, è iniziata poco dopo la pubblicazione della registrazione di una telefonata del 2 gennaio 2021 tra Trump e il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, in cui l’allora presidente suggeriva che Raffensperger avrebbe potuto “trovare 11.780 voti”, sufficienti per superare Joe Biden. Trump ha descritto la telefonata con Raffensperger come “perfetta” e ha definito l’accusa del procuratore distrettuale democratico come politicamente motivata. Il 5 settembre dovrà ripresentarsi per l’udienza in cui dovrà dichiararsi colpevole o meno. Nel frattempo il 23 ottobre inizierà il primo processo ad uno dei 18 imputati incriminati insieme a Trump. (foto X- trump)