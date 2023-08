Un uomo di 51 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada statale 673, alle porte di Foggia. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sul posto immediato l’intervento degli agenti del distaccamento della polizia stradale di San Severo. Sono in corso le indagini per ricostruire le esatte dinamiche dell’accaduto.