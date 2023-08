Bari cinico, la Cremonese deve arrendersi : 0-1 allo Zini

Un Bari guardingo e cinico espugna lo stadio Zini di Cremona grazie ad una rete di Sibilli al 43′ del primo tempo. La squadra di Mignani ha giocato una partita accorta chiudendo tutti gli spazi ai più quotati avversari. Viste le tante assenze e il valore tecnico superiore dei grigiorossi, Mignani ha puntato su una partita prettamente difensiva. I galletti hanno corso pochi pericoli, con la squadra di Ballardini che ha avuto molte difficoltà nell’aggirare la retroguardia biancorossa. Gli uomini di Mignani tornano dalla trasferta lombarda con tre punti insperati, in attesa che gli ultimi giorni di mercato possano regalare altri rinforzi al mister genovese.

SCELTE INIZIALI: Messo in archivio il pareggio casalingo contro il Palermo, il Bari di Michele Mignani affronta la prima trasferta stagionale. Avversario di turno della seconda giornata, la corazzata Cremonese di mister Davide Ballaridini.

Per la sfida ai grigiorossi, Mignani deve rinunciare a ben cinque elementi. Assenti per squalifica Andrea D’Errico, Valerio Di Cesare e Mattia Maita, oltre agli infortunati Davide Diaw e Jeremy Menez. Il tecnico genovese schiera i suoi con il modulo 4-3-3. Non ci sono grandi sorprese: Zuzek prende il posto di DI Cesare, Bellomo gioca al posto di Maita, mentre in avanti spazio al tridente Morachioli – Nasti – Sibilli.

Diverse le assenze anche nella Cremonese, con il tecnico Ballardini che deve rinunciare a Okereke, Valeri, Brambilla, Ndaye, Valzania e Tsadjout. L’allenatore ravennate schiera i suoi con il 4-3-3: sulla corsia sinistra sceglie l’ex Quagliata, mentre in attacco si affida all’estro di Vazquez.

PRIMO TEMPO: Il primo squillo è dei padroni di casa al secondo minuto: cross di Zanimacchia con Abrego che non riesce ad indirizzare verso la porta di Brenno. Ci prova anche Bertolacci al minuto 13, ma il suo tiro risulta telefonato e il portiere brasiliano blocca senza molti patemi. Ancora grigiorossi pericolosi al minuto 17: questa volta è Buonaiuto a provarci dalla distanza, ma Brenno si fa trovare pronto.

Chance anche per l’ex Quagliata al minuto 23 : il suo tiro termina però a lato. Grave errore di Zuzek al minuto 33: il difensore sloveno si fa rubare palla da Buonaiuto che si invola verso la porta biancorossa, ma manda incredibilmente fuori. Ma è il Bari ad andare in gol al primo tentativo al minuto 43 con Sibilli, abile ad insaccare su cross basso di Morachioli. La Cremonese reagisce subito ed impensierisce Brenno con un colpo di testa di Vazquez al minuto 47. E’ l’ultima emozione della prima frazione di gioco che si chiude con i galletti in vantaggio per 1-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con la squadra di casa pericolosa al minuto 53 con il neo entrato Ciofani che calcia dal limite dell’area con la palla che sibila alla destra di Brenno. Zanimacchia si beve Ricci al minuto 65, ma il suo tiro termina fuori. Primo cambio nel Bari al minuto 66: fuori Bellomo dentro Pucino.

Il primo tentativo dei galletti della ripresa è di Morachioli al minuto 69: l’ex Renate controlla e calcia da fuori area, ma la sua conclusione finisce a lato. Doppio cambio per i biancorossi al minuto 73: fuori Benali e Morachioli dentro Faggi e Koutsoupias. Prova a spingere la Cremonese che confeziona una palla gol al minuto 78, ma il colpo di testa di Abrego è facile preda di Brenno. Ancora due sostituzioni per Mignani al minuto 81: fuori Sibilli e Nasti dentro Scheidler e Edjouma.

La Cremonese prova a cercare il gol del pareggio e ci va vicina al minuto 93 con Pickel, ma Brenno è bravissimo nel deviare in corner. E’ l’ultima occasione del match. Cremonese Bari edizione 2023/24 è storia: allo stadio ‘Giovanni Zini’ termina 0-1 per i pugliesi.

PAGELLE: Sibilli cecchino. Morachioli inventa.

Brenno 6,5 , Dorval 6, Zuzek 5,5, Vicari 6,5, Ricci 6 , Benali 6 (73′ Faggi 6) , Maiello 6, Bellomo 6 (66′ Pucino 6,5), Sibilli 6,5 (81′ Scheidler 6) , Nasti 6 (81′ Edjouma 6) , Morachioli 6,5 (73′ Koutsoupias 6)

Mignani 6,5

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 1

Marcatori: 43′ Sibilli

Angoli: 5-4

Ammoniti: Dorval, Nasti, Bianchetti

Spettatori: 8.987 spettatori (1.100 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

CREMONESE (4-3-3): Sarr, Ravanelli, Collocolo, Buonaiuto, Bianchetti (c), Ghiglione, Vazquez, Abrego, Quagliata, Bertolacci, Zanimacchia

Panchina: Saro, Jundal, Aiwu, Pickel, Sekulov, Ciofani, Felix, Sernicola, Castagnetti, Lochoshvili, Milanese, Gondo

All. D. Ballardini

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci, Benali, Maiello (c), Bellomo, Sibilli, Nasti, Morachioli

Panchina: Frattali, Polverino, Matino, Faggi, Edjouma, Pucino, Koutsoupias, Akpa-Chukwu, Lops, Celiento, Scheidler

All. M. Mignani

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna. Assistenti: Francesca Di Monte della sezione di Chieti e Stefano Galimberti della sezione di Seregno. Quarto ufficiale: Simone Guazolino della sezione di Torino. VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano). AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore).

(Foto ssc bari)