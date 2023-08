Bari, colpi di pistola a Carbonara: indagini in corso

Sparatoria a Bari, è accaduto nella serata di ieri, 25 agosto, a Carbonara. In particolare, quando stava per iniziare il concerto del gruppo musicale Terraross, organizzato nell’ambito del progetto “E…state nel Municipio 4”, a pochi metri dalla piazza gremita di gente, sono stati fatti esplodere dei colpi d’arma da fuoco.

Sul posto immediato l’intervento della Polizia Scientifica che si è occupata di isolare la zona effettuando i rilievi del caso. Secondo quanto emerso, i colpi di pistola esplosi sarebbero almeno 3, tutti ritrovati nei pressi del civico 57, nelle vicinanze di una salumeria. Non ci sarebbero persone ferite. A sparare sarebbe stato un uomo su una moto che nel tentativo di fuggire è caduto abbandonando il mezzo e proseguendo la fuga a piedi. Sono in corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.