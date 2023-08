Bari, in aumento furti negli appartamenti: se ne contano 20 al giorno

Sono in costante aumento i furti negli appartamenti a Bari e durante il periodo estivo le abitazioni diventano, come non mai, preda facili per i ladri. E’ comprensibile che gli sventurati proprietari siano fuori di casa per godersi le vacanze. In media in città, come riferiscono fonti della polizia, si registrano all’incirca venti furti di appartamenti al giorno. Almeno quelli denunciati. E aumentano costantemente. Il dato più preoccupante è che su un numero elevato di reati solo per una percentuale esigua seguono gli arresti dei malfattori. La situazione insomma a Bari sembra essere allarmante. Le statistiche sono impietose. Non solo aumentano i saccheggi ma non esistono né zone e quartieri né abitazioni dove sentirsi veramente al sicuro.

Infatti, sempre fonti interne alla polizia, raccontano di bande sempre più specializzate e organizzate. Che studiano la potenziale vittima. La osservano, ne conoscono i movimenti. Conoscono esattamente la routine quotidiana e quando lascia incustodita la propria abitazione. Altre volte si nascondono semplicemente all’interno del palazzo in modo da intervenire tempestivamente una volta che il proprietario è fuori di casa. Una volta dentro bloccano la porta dell’ingresso per riuscire a ‘lavorare’ con tranquillità. Portano di solito con loro un flessibile. Ma si tratta di piccoli attrezzi anche ricaricabili, facilmente trasportabili in uno zaino. Qualche cacciavite e il gioco è fatto.

Alcuni hanno una elevata preparazione tecnica tanto da riuscire anche a riprodurre chiavi di serrature sempre più complesse. E la polizia racconta anche che circolano su Internet video che mostrano in che modo è possibile aprire una porta d’appartamento senza troppa difficoltà. Con carte magnetiche, con perni. I sistemi sono svariati e sempre più all’avanguardia.