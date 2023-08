Bari, sparatoria a Carbonara: “Evento gravissimo”

“Una sparatoria a pochi passi dalla piazza centrale di Carbonara di Bari, dove si stava tenendo un concerto: un evento gravissimo che condanniamo senza se e senza ma”. Lo scrive in una nota il vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’Attis (Forza Italia).

“La mano della criminalità sulla città di Bari non ci fa paura e, sulla base delle evoluzioni delle indagini, terremo alta l’attenzione sulla situazione anche sotto il profilo dell’antimafia, auspicando che l’episodio sia condannato immediatamente e pubblicamente da tutte le Istituzioni locali e regionali, a cominciare dal sindaco e dal presidente del Municipio. Data anche la rilevanza dell’evento, sono in stretto contatto con il collega barese Filippo Melchiorre, componente della Commissione antimafia, con il quale continueremo a lavorare per garantire ai cittadini una sempre maggiore percezione di sicurezza”, conclude.