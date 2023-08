Bimba cade dal quinto piano, salvata da un passante

Una bambina di cinque anni è precipitata questa mattina dal quinto piano di un palazzo di via Nizza, alla periferia di Torino. La piccola è stata salvata da un passante che è riuscito a prenderla al volo, attutendone la caduta e l’impatto. Soccorsa dai sanitari, la bambina è in ospedale, ma la sua vita non sarebbe in pericolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano su quanto accaduto. Dai primi riscontri la bimba si trovava in casa con i genitori.

La piccola è stata trasportata, cosciente, all’ospedale infantile Regina Margherita, mentre il passante che l’ha salvata, Mattia Aguzzi, di 37 anni all’ospedale Cto, per un trauma toracico e alle braccia. Secondo la prima ricostruzione, ad attirare l’attenzione del passante su quanto stava avvenendo sarebbe stato un ragazzo che era affacciato al balcone di un palazzo di fronte a quello da dove è precipitata la bambina. Quando ha visto la piccola affacciarsi pericolosamente, il giovane ha iniziato a urlare. Il 37enne è quindi riuscito a intervenire salvando la bambina che nel frattempo è precipitata.

“Abbiamo sentito urlare ‘Stai ferma, stai ferma’”, inizia così il racconto di Gloria Piccolo, la compagna di Mattia Aguzzi. La giovane si trovava in strada, in via Nizza, con Mattia quando ha sentito le urla provenire dal palazzo di fronte a quello da cui è caduta la piccola. “La bambina era seduta sul cornicione – dice Gloria – io ho provato a citofonare a tutti, ma quando mi sono girata era già caduta giù e Mattia l’aveva presa ed era in ginocchio. La bambina si è messa a piangere e noi abbiamo detto ‘è viva’. Mattia è stato bravissimo”, conclude Gloria.