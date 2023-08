Calcio, Cremonese – Bari: storia, curiosità e i precedenti

Un Bari incerottato e ancora incompleto a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, fa visita all’ambiziosa Cremonese di Davide Ballardini. Questa sera, allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona, c’è Cremonese Bari, gara valevole per la seconda giornata del campionato di serie B. Fischio d’inizio alle ore 20.30.

L’AVVERSARIO – L’Unione Sportiva Cremonese, meglio conosciuta come Cremonese, è una società calcistica italiana fondata il 24 marzo 1903. La squadra ha disputato otto campionati di massima serie. Oltre a vari titoli vinti nelle serie minori nazionali, in campo internazionale vanta la vittoria della Coppa Anglo-Italiana 1992-1993. Figura al 31º posto nella graduatoria dei club italiani per tradizione sportiva, al 46º nella classifica perpetua della Serie A e al 21º in quella della Serie B. Sono degni di nota i colori sociali del club, il grigio e il rosso, da cui l’appellativo di grigiorossi per designare i calciatori cremonesi.

LA STORIA – I precedenti tra Cremonese e Bari sono 44 con 17 vittorie biancorosse, 19 pareggi e 8 successi lombardi. Allo “Zini” si sono disputate 21 gare ed il bilancio è leggermente favorevole ai padroni di casa con 6 vittorie contro le 3 affermazioni dei biancorossi, mentre 12 sono stati i pareggi. L’ultima vittoria esterna dei galletti contro i grigiorossi è datata 16 febbraio 2018: in quell’occasione i pugliesi si imposero per 1-0 grazie alla rete del terzino Salvatore D’Elia. È stata anche l’ultima volta che le due compagini si sono affrontate.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Ricordiamo: Gaetano Castrovilli, Adriano Montalto, Luca Tabbiani, Vittorio Parigini, Giulio Drago, Roman Macek, Filippo Porcari, Alessandro Crescenzi, Simone Salviato, Onofrio Loseto, Edi Bivi, Emanuele Terranova, Claiton dos Santos Machado, Alessandro Mannini, Luigi Garzya, Claudio Sclosa, Gabriele Aldegani, Emanuele Brioschi, Leandro Greco, Innocenzo Donina, Ivan Rizzardi, Mattia Collauto, Giuseppe Gemiti, Denis Godeas, Marcello Grassi, Giuseppe Galluzzo, Bruno Mazza e Alessio Brogi. Ex del match sarà Giacomo Quagliata nella Cremonese. Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Vincenzo Torrente e Gaetano Salvemini.

LE PAROLE DEL MISTER – A proposito di tecnici, ecco le dichiarazioni pre gara del tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, riportate da Cuoregrigiorosso.com: “Il Bari è una squadra che l’anno scorso per un minuto ha perso la Serie A e quest’anno ha dato via giocatori importanti, acquistandone di altrettanto importanti e di qualità. In dieci contro undici meritavano di fare gol contro il Palermo, ho visto la gara e potevano fargli male. Si conoscono, hanno vinto la C con Mignani e chi vince poi spesso risulta molto competitivo in Serie B e quest’anno vogliono confermarsi per quanto fatto quest’estate. Mi pare una squadra ambiziosa, ma noi dobbiamo pensare a fare bene le nostre cose. Il Bari è forte e competitivo, noi vogliamo esserlo altrettanto”

PROBABILI FORMAZIONI:

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr, Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, Quagliata, Bertolacci, Abrego, Zanimacchia, Vasquez, Afena-Gyan, Tsadjout. Allenatore: Ballardini. BARI (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci, Benali, Maiello, Koutsoupias, Sibilli, Morachioli, Nasti. Allenatore: Mignani.

Arbitrerà la gara il signor Alessandro Prontera di Bologna. Gli assistenti saranno Francesca Di Monte della sezione di Chieti e Stefano Galimberti della sezione di Seregno. Il quarto uomo sarà Simone Guazolino della sezione di Torino, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo (Avezzano), coadiuvato dall’ AVAR Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore).

Foto ssc Bari