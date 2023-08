Meteo, breve pausa dal caldo: in arrivo l’uragano mediterraneo

Breve pausa dalle ondate di calore che stanno interessando l’Italia. Dal Nord è infatti in arrivo un ciclone che, partendo dalla Gran Bretagna, raggiungerà il Mediterraneo passando dal Mar Ligure. Un evento che, considerando lo scontro tra la massa d’aria fredda e quella calda, potrebbe trasformare quest’ultimo in un uragano. Lo annuncia ilMeteo.it.

Secondo le previsioni il ciclone attraverserà l’Italia a partire da lunedì 28 agosto per poi allontanarsene il 30, provocando però un brusco calo delle temperature che potrebbero passare dai 36 di questi giorni ai 15-20 gradi. Secondo gli esperti, “ci sono tutte le condizioni affinché un normale vortice si trasformi in un ciclone tropicale o in un urgano mediterraneo”. A rendere possibile questo anche le temperature delle acque marine attualmente superiori ai 26 gradi che, con l’intensa evaporazione, potrebbero permettere la presenza di un’area centrale di bassa pressione. In Italia, già nelle prossime ore, si prevede un graduale ma progressivo peggioramento. Sono in arrivo infatti temporali e precipitazioni abbondanti dal Nord al Sud.