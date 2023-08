Network contacts, a rischio 280 lavoratori pugliesi

C’è attesa per il destino di 280 lavoratori della Network contacts, azienda che si occupa di call center in outsourcing, che pochi giorni prima di Ferragosto hanno ricevuto una lettera di avvio procedure per i licenziamenti. Nel dettaglio, le comunicazioni riguardano le sedi di Molfetta, nel Barese, dove sarebbero a rischio 226 dipendenti, e di Concorezzo, in provincia di Monza e della Brianza.

Non è ancora chiaro quali figure rischino il posto di lavoro. “Al momento – evidenzia il sindacato Uilcom – sono attese le mediazioni, previste a settembre, con il ministero del Lavoro e Wind 3 Italia per le rimodulazioni delle commesse, più altre intermediazioni per commesse bancarie su Milano. Intanto una petizione online, lanciata dal comitato Lavoratori in Rete per scongiurare i licenziamenti, ha raggiunto in quasi due settimane 18.000 firme”.