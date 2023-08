Tragedia ad Otranto, muore turista: aveva 30 anni

Tragedia nella giornata di oggi ad Otranto. Un turista di 30 anni si sarebbe sentito male dopo colazione ed è morto davanti alla sua compagna. I due, originari di Lodi, alloggiavano in un bed and breakfast. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: in corso indagini per risalire alle cause della morte. Il magistrato di turno al termine dell’esame esterno ha disposto la restituzione della salma ai familiari. La fidanzata della vittima, sotto shock, è stata portata in ospedale.