A Bari ripartono i cantieri: dal molo di Sant’Antonio a corso Italia

Dalla demolizione del molo di Sant’Antonio, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del waterfront di Bari Vecchia, alle recinzioni in corso Italia. Ripartono i cantieri in città dopo la pausa estiva. Già dalla prossima settimana sono previsti i primi cantieri: da domani, 28 agosto, le Fal hanno annunciato i lavori per la sistemazione delle recinzioni in corso Italia, per impedire il parcheggio selvaggio e ai senzatetto di posizionare tende e materassi. La recinzione sarà costruita nel tratto compreso tra la chiesa del Redentore ed il varco di ingresso del parcheggio di RFI, per circa 570 metri. Qui saranno installate basi in cemento tipo New Jersey alte un metro, su cui saranno posizionate griglie alte circa due metri.

Giovedì ruspe al molo di Sant’Antonio che sarà demolito. Seguirà la costruzione di nuovi edifici con la stessa volumetria attuale ma con un design completamente diverso. Il molo di Sant’Antonio sarà ridisegnato, a cominciare dall’edificio esistente, con l’inserimento, al suo interno, di una serie di funzioni legate al turismo, alla ricettività e al tempo libero come ad esempio un museo del mare.

Inizieranno i lavori per il nuovo nido al Policlinico, la riqualificazione del “Leo dell’Acqua” dove saranno realizzati un campo da calcio a 7 in erba sintetica in sostituzione del vecchio campo a 11, una superficie attrezzata per la pallacanestro e la pallavolo, un campo da bocce, un’area giochi per bambini e una ludico-ricreativa per sport a corpo libero, oltre che uno spazio per praticare il ping pong. Riprendono anche i lavori per completare la rotatoria di via Caposcardicchio. Gli interventi dovrebbero concludersi entro l’anno. Ripartono gli interventi per l’Accademia delle Belle arti nell’ex caserma Rossani e quelli della fogna a Carbonara. Previsto anche il cantiere alla Fiera del Levante per realizzare la nuova sede di Deloitte, la multinazionale specializzata nei servizi di consulenza, negli spazi dell’ex Eataly.