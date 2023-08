Bari, caso “seu” al Pediatrico: ricoverato bimbo

Un bimbo di Bitonto ha contratto la Seu, la sindrome emolitico uremica ed è ricoverato in Rianimazione al Giovanni XXIII di Bari.

“Il bambino è ricoverato in osservazione nel reparto di rianimazione per complicanze della seu”, fanno sapere dal Policlinico.

La Seu è una malattia acuta rara che rappresenta, tuttavia, la causa più importante di insufficienza renale acuta nell’età pediatrica, in particolare nei primi anni di vita. Sul piano clinico è caratterizzata dalla comparsa di tre sintomi: anemia emolitica, trombocitopenia e insufficienza renale (a causa della quale molto spesso i pazienti colpiti devono ricorrere alla dialisi).

Nella sua forma tipica (circa l’85% dei casi), la SEU rappresenta la più grave complicanza di un’infezione intestinale batterica, sostenuta da ceppi di Escherichia coli (STEC) produttori di una potente tossina detta Shiga-tossina (Stx) o vero-citotossina (VT). L’infezione si trasmette principalmente per via alimentare ma può anche essere contratta a seguito di un contatto stretto con ruminanti infetti o con un ambiente contaminato o per trasmissione interumana attraverso la via oro-fecale.