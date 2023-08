Cucina, ricca di vitamine e alleata del cuore: in tavola la rucola

Ricca di vitamine e alleata del cuore, oggi in tavola portiamo la rucola. Dal suo inconfondibile sapore pungente e leggermente amaro, la rucola, originaria del Mediterraneo, è ricca di proprietà nutritive capaci di apportare notevoli benefici alla salute. Ma andiamo per gradi.

La rucola è una fonte preziosa di vitamine, tra queste spiccano quelle del gruppo K, che svolgono un ruolo essenziale nella coagulazione del sangue e nella salute delle ossa. È anche una buona fonte di vitamine A e C, che svolgono un ruolo importante nel sostenere il sistema immunitario e la salute degli occhi.

La rucola inoltre è ricca di antiossidanti, come il beta-carotene e i flavonoidi, che aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo. Questo può contribuire a ridurre il rischio di malattie croniche. Ma non solo, la rucola è una buona fonte di fibre alimentari, essenziali per la salute digestiva. Le fibre possono anche aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue e a mantenere il senso di sazietà. Infine, ma non perché meno importante, la rucola è ricca di folati, preziosi per la salute del cuore e per il corretto funzionamento dello sviluppo fetale durante la gravidanza. Ecco due ricette semplici e sfiziose per portarla in tavola.

Insalata di rucola con pomodori secchi

Iniziate lavando e asciugando accuratamente la rucola. In una ciotola grande, mescolate la rucola, i pomodori secchi e il parmigiano grattugiato. In un piccolo contenitore, mescolate l’olio d’oliva, il succo di limone, il sale e il pepe. Aggiungete questa vinaigrette all’insalata e mescolate delicatamente. Servite l’insalata in piatti individuali e guarnite con qualche scaglia di parmigiano extra, se lo desiderate.

Spaghetti con rucola, pancetta e pecorino



Iniziate portando a ebollizione una pentola grande di acqua salata. Poi, in una padella antiaderente a fuoco medio, scaldate un cucchiaio di olio d’oliva. Aggiungete la pancetta e cuocetela finché diventa croccante e dorata, ci vorranno circa 5-7 minuti. Una volta cotta, trasferite la pancetta su un piatto foderato con carta assorbente per rimuovere l’olio in eccesso. Mentre la pancetta si cuoce, preparate gli spaghetti. Una volta pronti, scolateli conservando una tazza di acqua di cottura. Nella stessa padella in cui avete cotto la pancetta, aggiungete l’aglio tritato e soffriggetelo per circa 1 minuto fino a quando diventa fragrante. Aggiungete la rucola e cuocetela per un paio di minuti fino a quando non si appassisce leggermente. Aggiungete gli spaghetti nella padella con l’aglio e la rucola. Mescolate bene per far amalgamare i sapori. Se la pasta sembra troppo asciutta, aggiungete un po’ di acqua di cottura precedentemente messa da parte aggiungendo del pecorino grattugiato e la pancetta croccante precedentemente preparata.Mescolate con cura il tutto e servite. Se di vostro gradimento potrete aggiungere spezie come paprika, pepe o curcuma.

foto freepik