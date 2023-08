Decaro: “Per la Regione Puglia? Ci vuole tempo”

“L’anno prossimo non sarò più il sindaco di Bari. Non posso ricandidarmi, perché noi siamo l’unico paese in Europa che non ha il triplo mandato per i sindaci. Ma in città ci sono tante risorse che potranno fare questo lavoro. Io vorrei restare sul mio territorio perché sono stato in Parlamento un anno e mezzo ma quella del sindaco è stata l’esperienza umana più bella della mia vita, ho vissuto gioie e dolori della mia comunità”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro dal palco della festa di Affari italiani, a Ceglie Messapica. Alla domanda se possa puntare alla prossima presidenza della Regione Puglia, si è limitato a dire: “Per la Regione ci vuole tempo, mancano 2 anni e mezzo”.