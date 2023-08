Furto dell’account social, ecco come evitarlo

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda il furto di account social. Per prevenirlo, la polizia invita ad aumentare il livello di sicurezza del profilo attivando ad esempio l’autenticazione a due fattori o la verifica in due passaggi: in questo modo, si associa alla semplice password un altro fattore di sicurezza che rende difficile la violazione dell’account. Basta accedere al menu impostazioni di sicurezza del profilo.