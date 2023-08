I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Le disavventure di turisti sull’Intercity per Torino. La morte del comico salentino Uccio Show. In 6mila a Bari a caccia del posto fisso. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa a Bari e in Puglia.

Domenica 20 agosto. Disagi sull’Intercity Lecce-Torino rimasto senza elettricità

Lunedì 21 agosto. Investito da un treno, muore comico salentino

Martedì 22 agosto. Disagi in aeroporto per decine di turisti per l’assenza di taxi

Mercoledì 23 agosto. Cenano e scappano senza pagare, è denuncia social

Giovedì 24 agosto. In 6mila a caccia del posto fisso in Comune

Venerdì 25 agosto. Tornano i set a Bari: si cercano comparse

Sabato 26 agosto. In aumento i furti in appartamento