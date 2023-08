Inps, attenzione ai tentativi di truffa via sms

L’Inps rende noto che sono in corso nuovi tentativi di truffa via sms. L’istituto invita a non cliccare su eventuali link che arrivano via messaggio e non fornire alcun dato. Ma i tentativi di truffa non riguardano solo gli sms: ‘phishing’ (false e-mail che invitano ad aggiornare i propri dati personali o le proprie coordinate bancarie, tramite un link cliccabile), truffe telefoniche, ‘falsi funzionari’ che bussano alle porte delle abitazioni e pubblicità ingannevole sono alcuni dei diversi pericoli a cui, secondo l’Inps, possono essere esposti i cittadini interessati dai servizi svolti dall’Istituto.

Per tutelare chi usufruisce dei suoi servizi l’Inps ha preparato un vademecum con consigli utili a difendersi da queste truffe, perpetrate tramite internet, e-mail, sms, app e social media. Nel vademecum l’Istituto ricorda che:

L’invito ad effettuare le modifiche di propri dati o delle coordinate bancarie può avvenire esclusivamente accedendo alla propria area riservata ‘My Inps’ tramite identità digitale (Spid);

Non si effettuano chiamate telefoniche in cui l’operatore Inps chiede i dati relativi alla posizione del singolo cittadino;

I funzionari dell’Istituto non si presentano mai presso il domicilio privato degli utenti o assistiti;

Non esistono prestiti di intermediazione finanziaria “convenzionati” con l’istituto.