Migranti, in Italia 23mila minori non accompagnati: molti in Puglia

In Italia ci sono oltre 23mila minori stranieri non accompagnati. È quanto emerso dai dati del Governo relativi al censimento effettuato sino al 30 giugno 2023 secondo il quale, attualmente, sono nello specifico 20.926. Entrando più nel dettaglio sarebbero in maggioranza maschi (86,6) e hanno per la maggior parte 17, 16 e 15 anni (rispettivamente il 44,7%, 24,7% e 12,1%).

Tra i luoghi di provenienza spicca soprattutto l’Egitto, con 5.341 minori, seguito dall’Ucraina, 4.512, la Tunisia (1.781), Guinea (1.174) e Albania (1.137). Le regioni che ne accolgono di più, secondo i dati, sono la Sicilia, con 4.621 minori, il 22,1% del totale, la Lombardia, con 2.794, il 13,2%, l’Emilia-Romagna, con 1,727 ovvero l’8,3% e infine la Calabria con 1.669 minori, l’8%. Con l’aggiornamento agli ultimi dati, ovvero calcolando anche gli ultimi arrivi nel mese di luglio, si arriva a circa 23mila minori. Al 21 agosto, inoltre, i minori stranieri sbarcati dall’inizio del 2023 è di 12.188, solo in un anno, nel 2022, erano stati 14.044.

Anche in Puglia, negli ultimi mesi, il numero di minori non accompagnati è cresciuto. Secondo alcuni operatori del settore le strutture di accoglienza sarebbero al collasso. Nel capoluogo pugliese attualmente sono ospitati 263 minori, più di un terzo dei 625 previsti nell’intera Regione. Domenica scorsa, con l’arrivo della Geo Barents, sono arrivati altri 52 minori, ai quali vanno aggiunti gli altri 26arrivati in aero da Lampedusa. In totale, i minori stranieri non accompagnati in Puglia sono circa 1300.

