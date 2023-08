Tragedia a San Pietro in Bevagna, muore sub 70enne

Non ce l’ha fatta il 70enne di Capurso, in provincia di Bari, che ieri pomeriggio era stato colto da malore mentre faceva immersione nelle acque di San Pietro in Bevagna, ed era stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata.

L’uomo, colto da infarto cardiaco e da una embolia, è morto durante la notte. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il sub 70enne, a quanto si è appreso, era in villeggiatura nella marina di Manduria e in compagnia di amici si era portato al largo con un gommone per immergersi con le bombole. Dopo qualche minuto è riemerso chiedendo aiuto ma una volta riportato in barca ha perso i sensi.

Il 70enne è stato trasportato al porticciolo di Campomarino di Maruggio dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118. Prima il trasporto all’ospedale Giannuzzi di Manduria, poi il ricovero al Santissima Annunziata di Taranto dove è deceduto alcune ore dopo il ricovero. Sull’episodio indagano i carabinieri di Manduria. Ne dà notizia l’Ansa.