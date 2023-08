X verso il declino? Elon Musk: “Potremmo fallire”

“La triste verità è che non ci sono grandi social network al momento. Noi potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma proveremo fino alla fine”. E’ l’ammissione di Elon Musk su X, la ex Twitter. Il miliardario apre ancora una volta alla possibilità che l’app fallisca dopo che un problema tecnico ha fatto sì che le foto postate prima del dicembre 2014 venissero cancellate.

Intanto continua l’esodo dall’ex Twitter. Secondo un sondaggio di Nature, in migliaia avrebbero già ridotto l’utilizzo del social network o l’avrebbero addirittura abbandonato in disaccordo con la nuova gestione di Elon Musk, che a giudizio di molti lascerebbe sempre più spazio a profili falsi, hater e troll.

I primi dubbi erano emersi già lo scorso autunno dopo l’acquisizione di Twitter da parte del patron di Tesla e SpaceX. Tra le novità apportate i tagli per le attività di moderazione dei contenuti, la spunta blu a pagamento e il limite massimo al numero di tweet che gli utenti possono leggere ogni giorno.