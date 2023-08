Arisa nuda su Instagram: “Valuto proposte di matrimonio”

Ha fatto in pochi minuti il giro del web il post pubblicato dal Salento di Arisa. La cantante con qualche scatto un po’ succinto dice di valutare proposte di matrimonio. E subito si sono infiammati i social. La cantante infatti ha stupito tutti, pochi giorni dopo il suo 41esimo compleanno, mostrandosi completamente nuda in una serie di scatti condivisi su Instagram accompagnati da un vero e proprio appello per la ricerca di un compagno di vita.

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi – scrive Arisa nel post – max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna Bugia. No perditempo”