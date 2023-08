Bari, da oggi il ritiro delle buste Amiu: polemiche a Santo Spirito

Dopo sette mesi di attesa, oggi sono ripartite le procedure per il ritiro delle buste Amiu per il porta a porta nei quartieri Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio, Fesca, San Girolamo, San Cataldo, Villaggio Trieste, Villaggio del Lavoratore, Stanic e della zona comparto C del San Paolo. Le nuove buste per il conferimento di organico e plastica/metalli potranno essere ritirate nella sede del Municipio III, in via Vincenzo Ricchioni 1, e presso l’ufficio start up di Amiu Puglia, in via Fiume 8/B, a Santo Spirito. Il Comune aveva comunicato gli orari di Santo Spirito annunciando però che nella giornata di oggi ci sarebbe stata la chiusura anticipata:

lunedì dalle ore 8.30 alle 13.30

martedì dalle ore 8.30 alle 13.30

mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.30

giovedì dalle ore 13.30 alle 19

venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30

sabato dalle ore 8.30 alle 13.30.

“Come promesso, Amiu Puglia ha predisposto la nuova fornitura di buste distribuite nei due uffici Start up a disposizione dei cittadini – spiega il presidente di Amiu Puglia Paolo Pate – dove ciascun utente potrà ritirare la propria dotazione già a partire da domani secondo gli orari di servizio. Solo lunedì 28 agosto gli uffici chiuderanno alle 10 per permettere al personale di svolgere delle attività di formazione sull’utilizzo di nuove tecnologie”.

Ma oggi chi si è presentato ha trovato un cartello con l’avviso che l’ufficio avrebbe chiuso alle 10. “Ma è possibile trattare così le persone? Non solo abbiamo atteso sette mesi per avere queste buste – spiega un residente – veniamo qui e l’ufficio è chiuso. Non tutti hanno dimestichezza con l’online e qui oggi non c’era nessuno a cui chiedere informazioni su orari o altro. C’è solo un cartello fuori. Il solito disservizio ai danni dei residenti”.