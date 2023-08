Foggia, rapina in tabaccheria finisce nel sangue: titolare uccisa

Una donna di 72 anni è stata uccisa con diverse coltellate in una tabaccheria a Foggia in via Marchese De Rosa. Sul posto per le indagini ci sono i carabinieri. Al momento non è escluso che possa trattarsi di una rapina finita male. Aveva riaperto oggi dopo alcuni giorni di ferie la tabaccheria di Francesca Marasco, colpita con diverse coltellate. L’arma è stata ritrovata dai carabinieri a poche decine di metri dall’attività commerciale.

E’ stato un cliente della tabaccheria, entrato per fare degli acquisti, a scoprire il corpo della donna riverso a terra e ad allertare le forze dell’ordine e i soccorsi.

“Da bambino venivo sempre in tabaccheria ad acquistare qualcosa che serviva ai miei familiari. Era una donna gentile che aveva lavorato sempre con l’anziana madre, venuta a mancare qualche anno fa. Io abito ancora nel quartiere e la notizia mi ha sconvolto, come ha sconvolto tutti”. Così un cliente 49enne che vive a poca distanza dalla tabaccheria. “Alle 12 sono passato con il cane davanti all’ingresso ed era tutto nella norma. Poi abbiamo sentito le sirene e abbiamo appreso la terribile notizia. È una città invivibile ormai. Non è più un posto sicuro”.