Il prof Otranto presidente della Società mondiale di Parassitologia

Il professor Domenico Otranto dell’Università degli Studi di Bari è stato eletto, per il secondo mandato, Presidente della Società Mondiale di Parassitologia. Chennai, India, 20-24 agosto 2023. Nel corso del congresso della società mondiale di parassitologia (World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology- WAAVP) che si è svolto a Chennai, India dal 20 al 24 agosto 2023, il professor Otranto è stato nuovamente eletto Presidente della Società per il quadriennio 2023-2027.

Da quando è stata fondata nel 1963 da Lord Lawson Soulsby (UK), è la prima volta che un presidente viene rieletto per un secondo mandato. Si è voluto così consolidare i profondi cambiamenti avviati con la revisione statutaria del 2019, quando Otranto è stato eletto per la prima volta alla presidenza durante il congresso di Madison negli Stati Uniti. L’azione dell’executive board guidato da Otranto nel corso dell’ultimo quadriennio è stata focalizzata alla promozione della formazione nell’ambito della parassitologia, soprattutto nei Paesi più poveri dell’emisfero meridionale, per rispondere a pieno alle nuove strategie di One Health a livello mondiale.

Tra le più importanti azioni promosse nel passato quadriennio, l’istituzione del WAAVP African Network (WAAVP-AN), in collaborazione con il Bill and Melina Gates Foundation: il network è costituito da istituzioni rappresentative di molte nazioni del continente africano e ha lo scopo di creare nuove opportunità di ricerca nell’ambito della parassitologia in collaborazione con Paesi emergenti, per limitare gli effetti negativi delle infezioni parassitarie negli animali e negli uomini in un mondo globalizzato. (foto uniba)