Palme attaccate da punteruolo rosso a Trani, rimosse 33

Attraverso una procedura d’urgenza ed utilizzando le risorse già previste nel bando di gara per il servizio di gestione del verde pubblico, è stato avviato un intervento di rimozione dei tronchi delle palme irrimediabilmente danneggiate dal punteruolo rosso e, più in generale, delle palme potenzialmente a rischio crollo. L’intervento, già definito nel capitolato di gara, prevede la rimozione di circa 33 tronchi che si aggiungono ai 23 già tolti nei mesi scorsi. Completata questa fase, sarà valutata con attenzione la situazione dei pini divenuti, in diversi casi, un elemento di grave interferenza sulla viabilità e pericolosi per la pubblica incolumità.

Contestualmente si procederà alla piantumazione di nuove essenze arboree che non creeranno i problemi generati dai pini, in prossimità degli alberi rimossi e, laddove non possibile, in luoghi dove vi è maggiore necessità, ovvero lungo strade, viali ed aree dove è più alta la concentrazione di smog e dove è maggiore la necessità di mitigare il calore generato dall’asfalto.